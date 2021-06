Naukowcy ostrzegają: Deltą, nowym wariantem Covid można się zarazić w ciągu kilku sekund

Naukowcy biją na alarm, Delta, czyli najgroźniejszy i najbardziej rozpowszechniony w tej chwili wariant koronawiusa może uderzyć jesieni z jeszcze większą siłą.

Najbardziej ucierpią te kraje, które mają ogromne zaległości w szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Delta jest bardziej zaraźliwa od swoich poprzedników. O ile pierwszy wariant Covid-19 zakażał przeciętnie 2,5-3 osoby, to jego następca, szczep brytyjski, już pięć osób. Delta zaś jest jeszcze silniejszy i przeciętnie zaraża osiem osób.

To jeszcze nie wszystko, bo do zakażenia się Deltą wystarczy krótki, zaledwie kilkusekundowy kontakt z osobą zakażoną, brzmi zgodna opinia naukowców.

To właśnie ten wariant jest w tej chwili dominujący na Wy-spach Brytyjskich i to on pokrzyżował plany zniesienia ko-lejnych blokad w tym kraju i sprawienia, by ludzie wrócili do normalności, mogli wreszcie swobodnie podróżować.

Nic z tych rzeczy, Delta odpowiada w tej chwili za ponad 90 procent wszystkich nowych zakażeń. Przybywa ich tak wiele na Wyspach, że niektóre kraje, jak Polska, nakazują kwarantannę dla przybyszów z Wielkiej Brytanii.

Pocieszające jest to, że dostępne obecnie szczepionki przeciwko koronawirusowi są skuteczne także wobec Delty. Na razie, asekurują się specjaliści. Na szczęście przebieg choroby u zakażonych Deltą, ale zaszczepionych jest łagodny, nie wymaga najczęściej hospitalizacji. Wielka Brytania zaszczepiła już całkowicie ponad 53 procent populacji