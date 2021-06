Nowi miliarderzy, którzy dorobili się fortuny na produkcji szczepionek przeciwko koronawirusowi

Akcje Moderny wzrosły o ponad 700 proc. od lutego 2020 ro-ku, a BioNTech o 600 proc. W tym samym okresie akcje Can-Sino Biologics wzrosły o 440 proc. Jednodawkowa szczepionka tej firmy została zatwierdzona do użytku w Chinach w lutym.

Informacja o bogactwie tych, którzy zarobili na covidowych szczepionkach zbiegła się dyskusja, jaka odbywała się na Światowym Szczytem Zdrowia G20, na którym przywódcy oma-wiali problem zrzeczenia się praw własności intelektualnej do szczepionek przeciw koronawirusowi.

Ci miliarderzy są ludzką twarzą ogromnych zysków, jakie wiele korporacji farmaceutycznych osiąga z monopolu na te szczepionki – mówiła Anne Marriott, szefowa ds. polityki zdrowotnej w Oxfam. Te szczepionki były finansowane z pieniędzy publicznych i powinny być przede wszystkim globalnym dobrem, a nie okazją do prywatnego zysku- dodała.

Szef BioNTech, który otrzymał 325 milionów euro od rządu niemieckiego na opracowanie szczepionki, mówi, że jest za-angażowany w dostarczanie szczepionki krajom o niskich do-chodach po kosztach produkcji. Wszyscy wiemy, że nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie zostaną zaszczepieni – zawarto w oświadczeniu firmy. Dodano, że złożone procesy produkcyjne i czas potrzebny na budowę nowych fabryk to jedne z głównych przeszkód w zwiększaniu podaży szczepionek. Patenty nie są czynnikiem ograniczającym - wyjaśniał.

Albert Bourla, dyrektor generalny Pfizera, powiedział, że firma dostarczy 2 miliardy dawek szczepionki krajom o niskich i średnich dochodach w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Pfizer spodziewa się, że do końca roku sprzedaż szczepionki przyniesie 26 miliardów dolarów, a marża zysku zbliży się do 30 proc. Bourla bronił decyzji o czerpaniu zysków ze szczepionek, mówiąc, że jego firma podjęła całe ryzyko jej opracowania i zainwestowała 2 miliardy dolarów w badania i.

Główna ekonomistka MFW Gita Gopinath mówi, że zaszczepienie 60 proc. światowej populacji do połowy 2022 roku będzie kosztowało 50 miliardów dolarów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia 87 proc. dawek szczepionek trafiło do krajów o wysokim lub wyższym średnim do-chodzie, podczas gdy kraje o niskich dochodach otrzymały zaledwie 0,2 proc.

BioNTech osiągnął zysk netto w wysokości 1,1 miliarda euro w pierwszych trzech miesiącach tego roku, głównie dzięki udziałowi w sprzedaży szczepionki przeciwko Covid-19. Dla porównania, w tym samym okresie w zeszłego roku firma za-notowała stratę w wysokości 53,4 miliona euro.

Sprzedaż szczepionek Moderny przeciw Covid-19 osiągnęła 1,7 miliarda dolarów w pierwszych trzech miesiącach tego roku i był to pierwszy w historii zyskowny kwartał. Gold-man Sachs spodziewa się, że Moderna przyniesie 13,2 miliardów dolarów przychodów ze szczepionek Covid-19 w 2021 roku. Firma otrzymała miliardy dolarów dofinansowania od rządu USA na rozwój swojej szczepionki.

AstraZeneca, która wyprodukowała szczepionkę wraz z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego, zgodziła się dostarczać dawki po kosztach produkcji co najmniej do lipca 2021 i bezterminowo do krajów o niskich i średnich dochodach. Johnson & Johnson oświadczył, że dostarczy swoją szczepionkę na zasadzie non-profit, dopóki świat będzie cierpieć z powodu pandemii.