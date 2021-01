USA: Jacob Anthony Chansley, najsłynniejszy uczestnik ataku na Kapitol przerwał głodówkę. Dostał wegańskie posiłki

Chansley, którego zdjęcia na Kapitolu obiegły cały świat, po powrocie do Phoenix nie ukrywał się. Zadzwonił do biura FBI w Waszyngtonie i potwierdził agentom, że to on był na Kapitolu. Dodał, że wraz z innymi patriotami przyjechał z Arizony na prośbę prezydenta. Oskarżono go o świadome wdarcie się i przebywanie w Kapitolu, do czego nie miał prawa. Oba zarzuty są wykroczeniami federalnymi.