USA: pracownicy służby zdrowia nie garną się do szczepień przeciwko koronawirusowi. A pandemia trwa

Tomczyk: Wystąpimy do rządu o powołanie komisji kontroli szczepień

- Chcemy wystąpić dziś do rządu, by rozważył powołanie komisji kontroli szczepień, której członkami byliby przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych w Polsce, ale też czołowi naukowcy – przekazał we wtorek Cezary Tomczyk z PO.