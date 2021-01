Waszyngton: jest rezolucja w sprawie impeachmentu Trumpa, ale Mike Pence broni prezydenta

Stosunkiem głosów 223 do 205 Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję, która wzywa wiceprezydenta Mike'a Pence'a do pomocy w obaleniu Donalda Trumpa. Jeszcze w środę odbędzie się formalne głosowanie w sprawie wniosku o impeachment.

Wyścig Demokratów o usunięcie Donalda Trumpa ze stanowiska nabiera rozpędu, niektórzy Republikanie wyłamują się z szeregów wspierających prezydenta. Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję ws. impeachmentu Trumpa, w której wezwano wiceprezydenta Mike'a Pence'a i innych członków rządu do usunięcia prezydenta z urzędu stosując 25. poprawkę do konstytucji. Zarzucono też Trumpowi "podżeganie do powstania", co było nawiązaniem do szturmu na Kapitol tydzień temu.

Stanowisko Pence’a w tej sprawie jest niezmienne. Powtarza, że nie ulegnie, że pozostanie przy Trumpie. Jeszcze w środę odbędzie się formalne głosowanie w sprawie wniosku o impeachment, co uczyniłoby go pierwszym prezydentem USA, którego dwukrotnie postawiono w stan oskarżenia. Jak podaje New York Times aż 20 republikanów z Senatu jest za tym, aby uznać Trumpa winnym. Do skazania go potrzebna byłaby większość dwóch trzecich izby wyższej, co oznacza, czyli 17 republikanów musiałoby głosować za skazaniem prezydenta.

W swym pierwszym publicznym wystąpieniu od czasu środowych zamieszek, Donald Trump nie przeprosił za słowa, które wygłosił do swoich zwolenników na wiecu przez Białym Domem, po którym tłum wtargnął do Kapitolu. - To, co powiedziałem, było odpowiednie - mówił Trump przed wyjazdem do Teksasu, gdzie będzie oceniał postępy budowy muru granicznego z Meksykiem. - Nie chcę przemocy - dodał. Powiedział też dziennikarzom, że oskarżanie go powoduje u niego ogromną złość. Dodał, że prawdziwym problemem była retoryka używana przez Demokratów podczas protestów Black Lives Matter.

