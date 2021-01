Joe Biden nie atakuje już Donalda Trumpa. Skupia się na walce z koronawirusem i tematach, które łączą Amerykę

Dlaczego jest to takie ważne? Bo Joe Biden oparł swoją kampanię na haśle zjednoczenia Ameryki ponad podziałami kulturowymi i politycznymi. Podczas gdy Demokraci w Izbie Reprezentantów dążą do drugiego impeachmentu, on planuje rozmawiać z całym krajem.

Doradcy wzywają Bidena, aby omijał debatę o impeachmentach i utrzymał swoje stanowisko, mówiąc, że los prezydenta Donalda Trumpa zależy od Kongresu.