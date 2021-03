Telekonferencje i home office. Jak Polacy oceniają tę formę pracy po 12 miesiącach?

W marcu zeszłego roku w Polsce rozpoczęła się pandemia koronawirusa. W tym samym czasie wiele firm w Polsce podjęło decyzje o przeniesieniu się do modelu pracy zdalnej, w którym część pracodawców pozostaje aż do dziś. Udział w telekonferencjach i spotkaniach wideo deklaruje ponad 2/3 respondentów badania Pracuj.pl „Rok nowej normalności”.

Oczywiście, ta forma kontaktu swoją szybko rosnącą popularność zdobyła niejako „z przymusu”, w wyniku społecznej izolacji i wprowadzania procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią. Jednak mimo to tylko 12 proc. badanych uczestniczących w telekonferencjach i spotkaniach wideo ma do nich otwarcie negatywny stosunek, 62 proc. respondentów odnosi się do nich pozytywnie.