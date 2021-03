Ogólnokrajowy lockdown. Od najbliższej soboty zamknięte galerie handlowe. Co z zakazem przemieszczania?

- Trzecia fala pandemii przyrasta i przyspiesza. Musimy podjąć zdecydowane kroki- zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak tłumaczył, główną przyczyną rozwoju tej sytuacji i przyspieszenia pandemii jest brytyjska mutacja koronawirusa. - Udział procentowy wariantu brytyjskiego koronawirusa w Polsce to 52 procent- stwierdził.

- Pandemia nadal się rozwija, nie widać, by hamowała- przyznał szef resortu zdrowia i poinformował, że od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce ograniczona zostanie działalność galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry i inne obiekty rozrywkowe. Zostaną zamknięte baseny i sauny. Jednocześnie zaapelował do pracodawców, urzędów, administracji o przejść na pracę zdalną.