Nowe obostrzenia. Niedzielski: Wracamy do trybu nauki zdalnej w klasach 1-3. Co z przedszkolami i żłobkami?

- Pandemia nadal się rozwija, nie widać, by hamowała- mówił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister zdrowia poinformował, że od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce wprowadzone zostaną ograniczenia działalności galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry i inne obiekty rozrywkowe. Zostaną zamknięte także baseny, sauny.

Jednocześnie poinformował, że uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki w trybie zdalnym. Nauka zdalna dla najmłodszych będzie obowiązywała od 20 marca do 9 kwietnia. - Zdecydowaliśmy się na to, przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii - mówił minister zdrowia. - Po świętach prawdopodobnie podejmiemy decyzję, co do powrotu nauki hybrydowej w klasach 1-3- tłumaczył.