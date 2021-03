Będzie lockdown w całym kraju. Od soboty w całym kraju zamknięte zostaną kina i teatry oraz ograniczona działalność galerii handlowych

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji przekazał, że od soboty na terenie całej polski zostanie wprowadzony lockdown, który do tej pory obowiązywał tylko w kilku województwach.

- Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce ograniczamy działalność galerii handlowej, zamknięte zostaną kina, teatry, galerie i inne obiekty rozrywkowe. Zostaną zamknięte baseny, sauny - przekazał.

Minister zdrowia zaznaczył, że wprowadzone obostrzenia nie obejmują zakazu przemieszczania się. - Te decyzje, które podejmujemy dzisiaj, tego w żadnym stopniu nie ograniczają - dodał.

Jednocześnie Niedzielski podkreślił, że "jeżeli dojdzie do dalszego drastycznego pogorszenia sytuacji, to być może trzeba będzie podjąć dodatkowe decyzje, które jeszcze zwiększą obostrzenia." Oznaczałoby to zamknięcie wszystkiego i całkowity lockdown na terenie całego kraju.