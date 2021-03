Moderna testuje już szczepionki przeciwko koronawirusowi na małych dzieciach w wieku od 6 miesięcy do 11 lat

Firma farmaceutyczna Moderna testuje w USA i Kanadzie swoją szczepionkę przeciwko COVID-19 na małych dzieciach w wieku od 6 miesięcy do 11 lat, donosi Wall Street Journal.

Firma z Cambridge w stanie Massachusetts poinformowała, że pierwsze dzieci otrzymały już dawki w ramach badania, które prowadzone są we współpracy z National Institute of Allergy and Infectious Diseases oraz oddziałem Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.