Adam Niedzielski o koronawirusie w Polsce: Kolejne dni, a nawet tygodnie, będą bardzo ciężkie dla systemu opieki zdrowotnej

Niedzielski przekazał, że „sytuacja w kraju jest bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o regiony”. – Najbardziej zagrożone to województwo warmińsko-mazurskie , mazowieckie, lubuskie i pomorskie. W zasadzie to cztery województwa, gdzie liczba zachowań przekracza 50 osób na 100 tys. – mówił.

Przekazał także, że co trzecia testowana osoba ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, co pokazuje w jakim momencie pandemii jesteśmy.

- Podjęliśmy decyzję, że w ciągu najbliższych dni zwiększymy ilość potrzebnych łóżek o ponad 8 tysięcy, tak żebyśmy mieli 37,5 tysięcy łóżek dostępnych w systemie – przekazał Niedzielski.

Decyzja prewencyjna

Minister zdrowia mówił także o decyzji wstrzymującej zabiegi planowe - Udało nam się wyprzedzić pewną sytuacje. Decyzja miała charakter prewencyjny i przewidziała, że pandemia przyspieszy – zaznaczył.

Przypomniał, że analogiczna decyzja była podjęta w marcu rok temu, gdy rozpoczynała się pandemia. Także na jesień wydano zalecenie, by ograniczyć zabiegi planowe . – Najważniejsze , co chciałem podkreślić to fakt, że ta decyzja to zalecenie – dodał.

Niedzielski przekazał także, że zarówno zabiegi doraźne, jak i onkologia nie są i nie były objęte tym zaleceniem.

– Chciałbym przypomnieć, że onkologia zawsze była otoczona buforem bezpieczeństwa – zaznaczył szef resortu zdrowia. - Chcieliśmy żeby onkologia nie była dotknięta koniecznością przeznaczania łóżek na walkę z COVID-19 – dodał.