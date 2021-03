Czeka nas ogólnopolski lockdown? Andrusiewicz: Decyzja w czwartek lub piątek

Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w czwartek lub piątek rząd poinformuje, czy wprowadzi kolejne restrykcje - tym razem na terenie całego kraju, czy pozostanie przy punktowych obostrzeniach. - Sytuacja nie nastraja żadnymi optymistycznymi myślami – stwierdził Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia przekazał we wtorek, że w całym kraju następuje tendencja wzrostowa zakażeń koronawirusem. - Widzimy na południu często przyrosty po 40-50 proc. dzień do dnia, więc ta sytuacja nie nastraja żadnymi optymistycznymi myślami – mówił.

Wojciech Andrusiewicz dodał, że „jak na razie realizują się czarne i niebezpieczne scenariusze”. - Dlatego tak ważne w tych najbliższych dniach, żebyśmy zachowywali się bardzo odpowiedzialnie i przestrzegali wszystkich zasad sanitarno-epidemeilogicznych – mówił. Czeka nas ogólnokrajowy lockdown? Pytany o możliwość wprowadzenia lockdownu na terenie całego kraju, Andrusieicz odpowiedział, że Ministerstwo Zdrowia nadal będzie analizować wzrost zakażeń w poszczególnych częściach kraju.

Dodał, że ważny będzie wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców, ale jeszcze istotniejsza będzie dynamika wzrostu. - Jeśli dynamika nadal będzie podążała tym trendem 40 proc. lub wyżej, jeżeli będziemy widzieli, że zakażenia liczba zakażeń rośnie w kolejnych województwach, to zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzieleskiego w czwartek lub w piątek ogłoszona zostanie decyzja co dalej z obostrzeniami, czy będą obowiązywały w całym kraju czy w poszczególnych województwach – stwierdził.

Niedzielski: Możliwe ogólnopolskie obostrzenia Minister zdrowia Adam Niedzielski na wczorajszej konferencji prasowej stwierdził natomiast, że poniedziałkowe wyniki dotyczące liczby zakażeń są bardzo niepokojące. - Blisko 11 tysięcy to bardzo dynamiczny wzrost względem poprzedniego tygodnia, to wzrost rzędu 75 procent. To zdecydowane przyśpieszenie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Wtedy ta dynamika, ten wzrost spadał – mówił.

Dodał, że resort będzie się uważnie przyglądał, co będzie działo się dalej. - Jeżeli będziemy mieli do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem, to konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju – mówił Niedzielski, wskazując, że kolejne województwa, w których sytuacja jest trudna, to województwo kujawsko-pomorskie, ale również województwa pasa południowego: dolnośląskie, śląskie i podkarpackie.

Nowe restrykcje dla województw W związku z rosnącą liczbą zakażeń rząd postanowił wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla kolejnych części Polski. Nowe zasady obowiązują w województwie lubuskim i mazowieckim od 15 marca. Wcześniej lockdown wprowadzono w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim. Zamkniętych będzie wiele obiektów użyteczności publicznej, a najmłodsi uczniowie przejdą na nauczanie hybrydowe. Wszystkie restrykcje obowiązywać będą co najmniej do 28 marca.

Jak informuje resort zdrowia swoją działalność muszą zawiesić: baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Nauka w województwie pomorskim, mazowieckim i lubuskim Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując specjalne zasady.

W budynku szkoły nie może być więcej niż 50 proc. uczniów, a co za tym idzie co najmniej 50 proc. uczniów będzie miała lekcje zdalnie.

Resort podkreśla, że każdy dyrektor najlepiej zna specyfikę swojej szkoły, dlatego MEiN nie wskazuje, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga. „To decyzja dyrektora, który ustali harmonogram prowadzenia zajęć, biorąc pod uwagę – w miarę możliwości – równomierne i naprzemienne rozdzielenie nauki na tryb zdalny i stacjonarny” – czytamy w komunikacie.

Starsi uczniowie z tych regionów będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. Utrzymane są również zasady pracy placówek wychowania przedszkolnego.

Nauka w województwie warmińsko-mazurskim Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim na kolejne dwa tygodnie zostają utrzymane ograniczenia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, z tym że ograniczenia te będą polegać na wprowadzeniu zasad nauczania hybrydowego.

Ta również w budynku szkoły nie może być więcej niż 50 proc. uczniów i co najmniej 50 proc. uczniów będzie miała lekcje zdalnie.

Analogicznie jak w przypadku województw pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego resort nie wskazuje, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga grupa. O tym decyduje dyrektor szkoły. Pozostałe dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek uczą się w trybie zdalnym. Nauka w pozostałych częściach Polski W pozostałych częściach kraju szkoły i placówki, w tym szkoły i placówki specjalne, będą funkcjonowały tak jak dotychczas. Ponadto utrzymane zostały dotychczasowe rozwiązania dotyczące dziecka niepełnosprawnego lub ucznia, który nie ma możliwości nauki w domu. Bez zmian pozostają zasady na jakich funkcjonują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: sportowe, mistrzostwa sportowego oraz szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.

