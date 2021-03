Co będzie z Wielkanocą? Niedzielski: Możliwe ogólnopolskie obostrzenia

Niedzielski: Możliwe obostrzenia ogólnopolskie

Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził natomiast, że poniedziałkowe wyniki dotyczące liczby zakażeń są bardzo niepokojące. - Blisko 11 tysięcy to bardzo dynamiczny wzrost względem poprzedniego tygodnia, to wzrost rzędu 75 procent. To zdecydowane przyśpieszenie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Wtedy ta dynamika, ten wzrost spadał – mówił.

Dodał, że resort będzie się uważnie przyglądał, co będzie działo się dalej. - Jeżeli będziemy mieli do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem, to konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju – mówił Niedzielski, wskazując, że kolejne województwa, w których sytuacja jest trudna, to województwo kujawsko-pomorskie, ale również województwa pasa południowego: dolnośląskie, śląskie i podkarpackie.