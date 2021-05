Szybsze otwarcie kultury, sportu i gastronomii. Morawiecki: Korzystajmy z tego ostrożnie

Mateusz Morawiecki przekazał, że 21 maja zostaną otwarte kina, teatry i filharmonie. Z kolei 28 maja zaczną znów funkcjonować kluby fitness, baseny, siłownie oraz gastronomia w lokalach. - Apeluję o ostrożne korzystanie z tego powrotu do normalności. Dane pokazują, że ten wirus jest groźny – mówił premier.

Szef rządu podkreślił na środowej konferencji prasowej, że ważną częścią walki z COVID-19 jest dostęp do szczepionek. - Specjaliści mówią, że trzeba jak najszybciej zaszczepić jak największą część populacji. - mówił. - W ślad za badaniami firmy Pfizer, które potwierdzają możliwość szczepienia 16- i 17-latków, chcemy udostępnić możliwość szczepienia dla młodszej części naszego społeczeństwa – dodał. Zaapelował o to, żeby dostępność szczepionek była jak najszersza. - Na ten temat dyskutowaliśmy na posiedzeniu RE w Porto w Portugalii i tak, owszem, ja byłem jedną z tych osób, które bardzo głośno wołały o uwolnienie patentów, udostępnienie szczepionek, wykorzystanie linii produkcyjnych we wszystkich możliwych obszarach – mówił Mateusz Morawiecki. Szybsze uruchomienie kultury, sportu i gastronomii - Zdecydowaliśmy się dokonać korekt związanych z planem na maj – przekazał szef rządu.

Sprecyzował, że o 8 dni zostanie przyspieszone otwarcie kin, teatrów, filharmonii - na 21 maja.

Premier poinformował również, że kluby fitness, baseny, siłownie będą mogły być uruchamiane dzień wcześniej - 28 maja.

Dzień wcześniej, czyli 28 maja, mają być również otwarte restauracje w lokalach. - Apeluję o ostrożne korzystanie z tego powrotu do normalności. Dane pokazują, że ten wirus jest groźny – mówił szef rządu, dodając, że aby uniknąć czwartej fali, szczepienia muszą być jak najszybsze.

Niedzielski: Wychodzimy z trzeciej fali pandemii - Wychodzimy z trzeciej fali pandemii. Liczba średnia zachorowań systematycznie maleje. Przez ostanie dwa dni ona jest nieco większa niż tydzień temu, ale to wynika z faktu, że tydzień temu mieliśmy majówkę, która zaburza normalny cykl tygodniowy, więc te odniesienia, wzrosty dzienne, z jakimi mamy do czynienia, nie są jeszcze powodem do niepokoju – mówił obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pandemia przyczyniła się nie tylko bezpośrednio do pogorszenia zdrowia Polaków, ale powodowała też zaniedbania profilaktyki, częstości kontaktów z lekarzem.

Dodał jednak, że pandemia przyczyniła się nie tylko bezpośrednio do pogorszenia zdrowia Polaków, ale powodowała też zaniedbania profilaktyki, częstości kontaktów z lekarzem. - Aby deficyty zdrowia naprawiać, podpisałem w poniedziałek rozporządzenie dotyczące pilotażowego uruchomienia krajowej sieci kardiologicznej (…) Kolejny zakres to choroby rzadkie. W Sejmie trwa komisja zdrowia, gdzie jest konsultowany między innymi "plan chorób rzadkich". Udało się te prace przyspieszyć. Są konkretne działania – mówił minister, dodając, że „priorytetem i głównym celem jest przywracanie możliwości leczenia we wszystkich dziedzinach”. Niedzielski: Do piątku szczegóły szczepienia 16- i 17-latków Po zakończeniu konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w rozmowie z dziennikarzami, że do piątku rząd przekaże szczegóły dotyczące szczepienia 16- i 17-latków. Dodał, że przed podaniem im preparatu, będzie wymagana zgoda rodzica. - W pewnym momencie dojdziemy do takiego punktu, że to nie ludzie będą czekali na szczepienia, tylko punkty szczepień na ludzi - mówił minister.

Harmonogram łagodzenia obostrzeń Resort zdrowia udostępnił także szczegółowy harmonogram łagodzenia restrykcji. I tak: 15 maja 2021 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. W transporcie zbiorowym udostępnionych zostanie 100 proc. liczby miejsc siedzących lub 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych). Zostanie uruchomiana gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) - dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Na świeżym powietrzy zaczną działać także kina, projekcje filmowe, teatry, opery oraz filharmonie (maks. 50-procentowe obłożenie). A także domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego. W szkołach obowiązywać będzie nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich w reżimie sanitarnym. Otwarte zostaną obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób. 21 maja 2021 Zaczną działać kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie, ale przy obłożeniu 50 proc. i reżimie sanitarnym (obowiązywać będą m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki). Będą także działały domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury w pomieszczeniach.

28 maja 2021 Pod koniec maja zostanie przywrócona gastronomia wewnętrzna (w lokalu) ale z maks. 50 proc. obłożeniem, dystansem między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika). Będą mogły odbywać się także imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie) - maks. 50 osób (Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19). Uruchomione zostaną dla wszystkich obiekty sportowe, baseny - 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni) oraz zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi (limit do 250 osób).

Otwarte będą także siłownie, kluby fitness, solaria (limit 1 osoba na 15 metrów kwadratowych oraz reżim sanitarny).

29 maja 2021 Do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy uczniowie. Nadal obowiązywał będzie reżim sanitarny (wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy).

W restauracji zapłacimy więcej