Co dalej z Funduszem Odbudowy? Grodzki: Ustawa ratyfikacyjna w Senacie 27 maja. Pęk: Nie ma nad czym dyskutować

W środę marszałek Senatu przekazał, że ustawa ratyfikująca Fundusz Odbudowy będzie rozpatrywana w parlamencie 27 maja. - Mam nadzieję, że w tej materii wypracujemy zgodność między senatorami demokratycznej większości i opozycji i ustawa wróci do Sejmu gremialnie poparta przez Senat – mówił. Przekładanie rozpatrzenia ustawy spotkało się z krytyką partii rządzącej. - W czwartek Senat zajmie się kwestią wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, pana posła Wróblewskiego jako nominowanego do tej funkcji przez Sejm parę dni temu – przekazał na konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Ustawa trafiła do izby wyższej parlamentu. Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowane jest w dniach 12-14 maja. Kolejne będzie dopiero w czerwcu.

Dodał, że „spotkanie będzie miało przerwę” do 27 maja, kiedy Senat zajmie się tzw. ustawą ratyfikacyjną. - W międzyczasie odbędą się liczne komisje, prawdopodobnie jeszcze jedno wysłuchanie społeczne i 27 będziemy decydować o tej ratyfikacji. Mam nadzieję, że w tej materii wypracujemy zgodność między senatorami demokratycznej większości i opozycji i ustawa wróci do Sejmu gremialnie poparta przez Senat – poinformował marszałek.

Polityk dodał, że „nie ma nad czym debatować, nie ma nad czym deliberować”. - Po raz kolejny mamy do czynienia z permanentną obstrukcją parlamentarną w Senacie. Pod pozorami rozpatrywania ustawy na tym posiedzeniu, odwlekamy ratyfikację o kolejne ponad dwa tygodnie. To działanie skandaliczne, niezgodne z polską i europejską racją stanu – mówił. Poinformował, że klub PiS będzie wnioskować „o przerwę taką, w której zostaną zwołane przez marszałka Grodzkiego komisje, bo marszałek Grodzki ma takie kompetencje, żeby komisje pilnie zwołać”. - Kilka godzin wystarczy, żeby tę sprawę przedyskutować i przyjąć na komisjach ustawę ratyfikacyjną bez poprawek – przekonywał.

– Wnioskowaliśmy o to, żeby nastąpiło poszerzenie porządku obrad Senatu o ustawę ratyfikacyjną, ale poszerzenie pilne, tak żeby tę ustawę rozpatrzył i przyjął bez poprawek Senat jeszcze w tym tygodniu. Takie przyjęcie bez poprawek jest jedynym wariantem zgodnym z Konstytucją – przekonywał z kolei na briefingu w Sejmie wicemarszałek Senatu marek Pęk.

Karczewski: Poprawki KO niezgodne z prawem

Senator PiS Stanisław Karczewski stwierdził w rozmowie z PAP, że dziwi się, iż ustawa ratyfikacyjna nie będzie włączona w porządek najbliższego posiedzenia Senatu. - Jest to zdumiewające, że marszałek Grodzki nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji i rozszerzyć tego posiedzenia Senatu (…) Komisje mogą się spotkać jutro, pojutrze, a w piątek możemy to rozpatrywać. Jest tak dużo czasu, że Senat powinien się tym zająć – przekonywał.

Były wicemarszałek Senatu zaznaczył również, że wszystkie zapowiadane przez Koalicję Obywatelską poprawki „wychodzą poza zakres przedłożonej ustawy” i są „absolutnie niezgodne z prawem w Polsce”. - Ale również stawia to inne kraje w bardzo kłopotliwej sytuacji, bo sam proces ustalania musiałby się rozpocząć od nowa. Więc to jest nie tylko niezgodne z interesem Polski, z polską racją stanu, ale również jest to niezgodne z interesem Unii Europejskiej - ocenił senator PiS.