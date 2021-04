Strajk Kobiet stawia ultimatum Lewicy. Żukowska: Skuteczność Strajku Kobiet w kwestii realizacji ultimatów, które stawia nie jest powalająca

We wtorek przedstawiciele Lewicy oraz premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości spotkali się w Sejmie ws. poparcia Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Obie strony doszły do porozumienia, a rząd zgodził się na wszystkie zaproponowane przez Lewicę poprawki m.in. dotyczącą samorządów.

- Skuteczność Strajku Kobiet w kwestii realizacji ultimatów, które stawia nie jest powalająca. Postawiła taki postulat rządowi w grudniu, że jeżeli przez trzy miesiące nie poda się do dymisji to też urządzi mu koniec świata. Rząd nie podał się do dymisji, a te historie się nie dzieją - mówiła Żukowska.

Dodała także, że posłowie Lewicy są po to „by rozmawiać z obywatelami.” - Baliśmy się tego, że stracimy ogromne środki na rozwój i przez kolejne 50 lat będziemy się zastanawiać dlaczego Zachód nam ucieka, a u nas jest gorzej - przekazała.