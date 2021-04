Prof. Rafał Chwedoruk: Im bliżej wyborów, tym trudniejsza sytuacja koalicjantów PiS

- Czas nie pracuje na korzyść Zbigniewa Ziobry, co zresztą jest wyjaśnieniem polityki PiS wobec swoich sojuszników. Im bliżej kolejnych wyborów, nawet w nominalnym terminie, tym trudniejsza sytuacja koalicjantów, bo PiS może wybory wygrać lub przegrać, ale pozostanie jako partia i większość posłów PiS pozostanie posłami. Natomiast w przypadku SP i Porozumienia trafiają one w próżnie i w istocie zależą od większych formacji – mówi polskatimes.pl prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

W niedzielę doszło do spotkania liderów Zjednoczone Prawicy. Tego samego dnia politycy PiS i Porozumienia wydali wspólną deklarację o woli współpracy przez najbliższe lata. Zabrakło jednak głosu Solidarnej Polski. Czy to znak od Zbigniewa Ziobry, że nie ustąpi m.in. w sprawie Krajowego Planu Odbudowy? Działaniom Ziobry towarzyszyć będą kalkulacje związane z tym jak zachowa się opozycja, a przynajmniej jej część. Jeśli rządzący będą mieli pewność przyjęcia tego dokumentu bez Solidarnej Polski, to być może wytrwa ona w swoim dotychczasowym stanowisku. Choć bez problemu można wyobrazić sobie sprawowanie władzy przez rząd mniejszościowy, to byłoby to bardziej kłopotliwe niż pogranicze większości z jakim obecnie PiS ma do czynienia. Z kolei Solidarna Polska jest niejednoznacznej sytuacji. Może mieć nadzieję na to, iż lokalnie ma dosyć znaczące poparcie polityczne, czego nie da się powiedzieć o Porozumieniu. Natomiast w wymiarze ideowym Solidarna Polska w zasadzie niczym nie różni się od PiS i musi usilnie dążyć do znalezienia różnicy, czyli przedstawiać siebie jak prawe skrzydło prawicy – konserwatywne i bezkompromisowe - tylko tu widząc jakąś niszę wśród elektoratu PiS.

Radykalny zwrot w prawo pozwoli przetrwać Solidarnej Polsce? Biorąc pod uwagę uwarunkowania makrospołeczne to nawet taki zwrot w prawo nie daje rękojmi przetrwania w polityce. Jarosław Gowin może liczyć na przychylność opozycji, jeśli zgodziłby się uczestniczyć w odwołaniu rządu, natomiast Zbigniew Ziobro raczej nie może liczyć na miejcie na listach opozycyjnych. Z drugiej strony współpraca Solidarnej Polski z Konfederacją to byłby polityczny bilet w jedną stronę. Związanie się ze skrajną prawicą oznacza, że droga do powrotu do politycznego establishmentu może być bardzo rozciągnięta w czasie, o ile kiedykolwiek możliwa do pokonania. Można mówić tu o pewnym dramatyzmie Solidarnej Polski. Czas nie pracuje na korzyść Zbigniewa Ziobry, co zresztą jest wyjaśnieniem polityki PiS wobec swoich sojuszników, tzn. im bliżej kolejnych wyborów, nawet w nominalnym terminie, tym trudniejsza sytuacja koalicjantów, bo PiS może wybory wygrać lub przegrać, ale pozostanie jako partia i większość posłów PiS pozostanie posłami. Natomiast w przypadku owych dwóch partii (SP i Porozumienia – red.) trafiają one w próżnie i w istocie zależą od większych formacji.

Jarosław Kaczyński od czasu do czasu straszy swoich koalicjantów wcześniejszymi wyborami. Na ile ten scenariusz jest realny? Nie wyobrażam sobie, aby posłowie po obu stronach barykady zgodzili się na rozwiązanie tego Sejmu. Dla Solidarnej Polski oznaczyłoby to polityczna zagładę, ewentualnie ubieganie się o to, że może Konfederacja kogoś by wzięła na listy. W przypadku Porozumienia oznacza to, że Jarosław Gowin zostanie kandydatem na działacza ruchu ludowego i będzie mógł liczyć na to, że PSL przekroczy 5 proc. Dla PO wcześniejsze wybory także byłyby politycznym samobójstwem, gdyż utraciła poparcie, które uzyskała w ostatnich wyborach. Czy w PiS nie da się jednak wyczuć pewnego niepokoju? Gdy w Sejmie zrezygnowano z głosowania nad likwidacją OFE pojawiły się głosy, że Jarosław Kaczyński obawiał się, iż nie będzie w tej sprawie parlamentarnej większości.

Nie można tego wykluczyć. To jest kolejna przesłanka mówiąca dlaczego raczej wcześniejszych wyborów nie będzie. Dla opozycji to w istocie wygodna sytuacja, tzn. Jarosław Kaczyński sprawuje władzę, a nie jest w stanie rządzić. Czyli coś co było jednym z głównych atutów PiS w opinii publicznej – czyli sprawność i decyzyjność w tej chwili znika. Rozpoczyna się powolna męka, która żadnemu ugrupowaniu służyć nie będzie. Rozwiązać Sejmu w zadzie teraz nie ma jak. W Zjednoczonej Prawicy teraz dwaj słabsi partnerzy wykorzystują jeden z ostatnich atutów jaki został wobec PiS. Czy istnieje wobec tego możliwość nawiązania współpracy Jarosława Gowina z Koalicją Obywatelską? Jest to absolutnie do pomyślenia, choć nie w tej chili. Teraz mamy pandemię i trzeba być naprawdę politycznym szaleńcem, żeby przejmować władzę. Taka większość parlamentarna stałaby w oczach opinii publicznej na straconej pozycji. Natomiast w momencie, w którym pandemia przetkanie być teraźniejszością, a zacznie być w naszej świadomości przeszłością, można wyobrazić sobie taki moment. Zwłaszcza, że tego typu momenty są z reguły chwilami w których dochodzi do dużych zmian stanu świadomości społecznej. Rosną aspiracje, więcej oczekujemy, zaczynamy myśleć w innych kategoriach. Natomiast wśród samej opozycji układ interesów społecznych, ale także z perspektywy taktyk poszczególnych partii jest różny i nie wszystkie opozycyjne formacje miałyby w tym jednakowy interes. Obecnie jednak pozycja PO i PSL jest słaba, także wewnątrz własnych ugrupowań. Teraz KO nie byłaby w stanie niczego zaoferować Gowinowi w sposób pewny i wiarygodny.

Dużo słychać ostatnio o spotkaniach Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem. Czy dla PiS to jest jakaś alternatywa, czy jedynie pokazówka dla koalicjantów? Mam wrażenie, że jest to próba zajmowania czasu mediom, po to żeby politycy Solidarnej Polski, czy Porozumienia częściej czytali w mediach, że PiS ma jakiegoś koalicjanta. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że nawet jeśli Paweł Kukiz ze wszystkimi popierającymi go posłami znalazłby się w obrębie PiS, to nie rozwiązuje żadnego problemu, bo tych posłów jest po prostu za mało. Więc ma to wyłącznie symboliczny wymiar.

