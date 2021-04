Porozumienie Lewicy z rządem. "Nie wyobrażam sobie, że jakakolwiek partia opozycyjną będzie pomagała Kaczyńskiemu rozwiązać problem"

– Skłoniliśmy rząd do rozmów. Doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją, na temat największego planu Marshalla. Nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Nie możemy zmarnować tej szansy. Nie możemy doprowadzić do tego, że duża część społeczeństwa, ludzi, którzy mają nadzieję, że władza będzie odpowiedzialna, że parlamentarzyści i parlamentarzystki będą odpowiedzialni za przyszłość Polek i Polaków, zmarnują tę okazję – mówił Robert Biedroń po zakończeniu spotkania z premierem Matuszem Morawieckim.