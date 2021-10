Sprawdź gdzie Polacy spędzili tegoroczne urlopy. "Polski turysta jest ciekawy świata, otwarty na nowe kierunki, nowe doświadczenia"

Turcja, Grecja, Bułgaria i Egipt – to ulubione kierunku wyjazdów zagranicznych Polaków z biurami podróży w 2021 roku. Jak wskazują eksperci, dzięki wprowadzeniu Unijnego Certyfikat COVID (UCC), zniesieniu obostrzeń w krajach będących tradycyjnie ulubionymi kierunkami Polaków mieliśmy do czynienia z boomem rezerwacyjnym już od końca maja 2021.

Jak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki „Zagraniczne wakacje Polaków 2021”, dzięki sezonowi letniemu branża turystyczna, a przynajmniej ta część, która oferuje wyjazdy zagraniczne, złapała oddech.

Wszystko wskazuje na to, że sezon letni 2021 roku biura podróży mogą uznać za udany- wskazuje raport Polskiej Izby Turystyki „Zagraniczne wakacje Polaków 2021”. – Zainteresowanie wypoczynkiem było tak wysokie, że prawie udało osiągnąć się wielkości podobne do lat sprzed pandemii. Podobnie preferencje klientów biur podróży – w porównaniu z najlepszymi latami w polskiej turystyce wyjazdowej – nie uległy wielkim zmianom- wskazano.

Drobne różnice w wynikach Turcji i Grecji nie zmieniają faktu, że są to nadal najczęściej wybierane kierunki wyjazdów wakacyjnych Polaków. Ta pierwsza zanotowała wzrost na poziomie 15 proc. Autorzy raportu zwracają uwagę na dwie zmiany: udział w rynku poprawiła znacząco Chorwacja (najwyższa dynamika – ponad 21 proc.). Eksperci tłumaczą to "pionierskimi" decyzjami jeszcze w maju o znacznym zliberalizowaniu przepisów wjazdowych dla turystów oraz większej skłonności do podróżowania na wakacje samochodem.

Daleko jednak bardziej znacząca jest pozycja Polski, która po raz pierwszy znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków rankingu. - Odsetek krajowych wakacji kupowanych w biurach podróży wzrósł sześciokrotnie, choć zdajemy sobie sprawę, że i tak nie odzwierciedla on do końca rzeczywistej pozycji naszego kraju w turystycznych preferencjach – podkreśla Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl. Jak zauważa, w tym sezonie mamy do czynienia z delikatnym przełamaniem trendu do rezerwowania krajowego wypoczynku bezpośrednio w obiekcie: turyści coraz bardziej przekonują się do biur podróży, które oferują wypoczynek w Polsce w konkurencyjnych cenach oraz – co równie istotne – sprzedają klientom nie zwykły nocleg, lecz imprezę turystyczną. To rodzaj bezpłatnej polisy na wypadek ewentualnego lockdownu i zamknięcia krajowej bazy hotelowej.

W raporcie uwagę zwraca mocna pozycja Egiptu i awans na 4. miejsce. Bułgaria – mimo że nadal na podium – zanotowała spory spadek, jeśli chodzi o dynamikę. Oprócz wspomnianej już Chorwacji i Egiptu, największe wzrosty zanotowały Turcja i Cypr. Do najpopularniejszych regionów należały w tym sezonie Riwiera Turecka, Słoneczny Brzeg i wyspy greckie: Kreta, Rodos, Korfu. Swoją pozycję w rankingu poprawiły egipskie kurorty, co odzwierciedla wysoką pozycję tego kierunku – Hurghada i Mars Alam.

Mimo niewielkiego udziału w rynku, widać wyraźny wzrost zainteresowania polskich turystów kierunkami egzotycznymi, dotąd wybieranymi w sezonie zimowym. Mowa tu o Meksyku, Dominikanie czy Malediwach. Nieobecność destylacji azjatyckich związana jest z utrzymującymi się regulacjami pandemicznymi.

Ewidentnie podniósł się standard wakacyjnego wypoczynku: duży wzrost rezerwacji hoteli 5*, gdzie wypoczywała niemal 1/3 klientów biur podróży i jednoczesny spadek popularności hoteli 3*. W tym roku to już ponad trzy czwarte turystów wypoczywało w obiektach 4* i 5* (77,3%). Ten wzrost standardu to „efekt Turcji” i w Egiptu – w tych właśnie krajach turyści rezerwują najlepsze hotele w opcji all inclusive, utarło się bowiem przekonanie, że tam uzyskają najlepszy stosunek jakości oferty z górnej półki do jej ceny.

- Tegoroczny raport potwierdza, że polski turysta jest ciekawy świata, coraz bardziej otwarty na nowe kierunki, nowe doświadczenia. Nie szuka najtańszego hotelu, potrafi docenić jakość- zwraca uwagę Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, cytowany w komunikacie. - Zainteresowanie wyjazdami jest ogromne, a w momencie gdy pojawiają się informacje o luzowaniu obostrzeń, sprzedaż idzie w górę- dodaje.

