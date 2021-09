Co trzeci Polak nie chce się szczepić. Jedynym rozwiązaniem lockdown dla niezaszczepionych? OPRAC.: Maciej Badowski

Z 35 proc. unikających szczepień, 10 proc. informuje, że rozważyliby zmianę podejścia w sytuacji, gdyby brak szczepień zaczął utrudniać im dostęp do usług, np. wejścia do restauracji. Przemyslaw Swiderski/ Polska Press

- Co trzeci Polak mówi, że nie zamierza się szczepić przeciwko COVID-19 i nie są w stanie wpłynąć na to ani obawy o zdrowie, ani o finanse - wynika z badania BIG InfoMonitor. Z 35 proc. unikających szczepień, 10 proc. informuje, że rozważyliby zmianę podejścia w sytuacji, gdyby brak szczepień zaczął utrudniać im dostęp do usług.