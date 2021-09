Sejm. Goławska: W pełni zaszczepiona jest prawie połowa populacji. Polska łącznie zakupiła ponad 99 mln szczepionek Maciej Badowski

- Zbliżamy się szybkimi krokami do tysiąca zakażeń na dobę, więc widzimy jak ważne jest to, żeby korzystać ze szczepień- dodała. Adam Jankowski/ Polska Press

- Zbliżamy się szybkimi krokami do tysiąca zakażeń na dobę, więc widzimy jak ważne jest to, żeby korzystać ze szczepień- mówiła w środę w Sejmie Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiając dane nt. organizacji Narodowego Programu Szczepień. Najwięcej osób w pełni zaszczepionych jest w województwie mazowieckim, natomiast najmniej w podkarpackim. - Pełne zaszczepienie przyjęło 19,1 mln osób, co stanowi prawie 50 proc. populacji - poinformowała i dodała, że Polska łącznie zakupiła ponad 99 mln dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi.