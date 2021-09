Prezes NBP o stopach procentowych: Działamy w wolnym świecie, jako wolne rodniki i podejmujemy decyzje pozytywne dla gospodarki

- To czy będziemy podwyższać i kiedy, w których miesiącach czy kwartałach, to nigdy nie informowaliśmy, nie informuję i nie będziemy informować- odpowiedział na pytanie Agencji Informacyjnej Polska Press prof. Adam Glapiński, prezes NBP podczas czwartkowej konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, "wynika to z bieżącej analizy sytuacji i przewidywań dotyczących najbliższych kwartałów".

- Gdyby z aktualnej analizy sytuacji wynikałoby, że tego wymagają najbliższe kwartały, czy nawet sytuacja w średnim okresie, to byśmy już wczoraj takich decyzji dokonali. Jak nie dokonaliśmy, to znaczy, że nie widzimy tego- stwierdził. - Czy taka sytuacja będzie później? nie wiem- dodał.

Przyznał, że "nie ma żadnych zahamowań, ani żaden członek Rady Polityki Pieniężnej, żeby w tej dziedzinie dogmatyczne czy ideologiczne, czy inne cele sobie stawiać- mówił. - Jestem gotów podnosić stopy, jestem gotów obniżać stopy, jestem gotów utrzymywać stopy na stałym poziomie, w zależności od tego co jest potrzebne dla polskiej gospodarki i finansów- wyjaśnił.