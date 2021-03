Rząd wprowadzi całkowity lockdown? Rzecznik MŚP: Przedsiębiorcy nigdy nie są przygotowani na blokadę

Zgodnie z zapowiedziami rządu, dzisiaj przed południem powinniśmy poznać informacje dotyczące dodatkowych obostrzeń w związku z utrzymującą się wysoką liczbą nowych zakażeń. Jeszcze w środę pełnomocnik rządu ds. szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że wiele wskazuje na to, iż podczas Wielkanocy będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia.

Jak tłumaczy dalej, to duże zakłady przemysłowe stanowią bazę roznoszenia się wirusa. - Dlaczego nie były zamykane? Dlatego, że rząd uznał, że nas nie stać na zamykanie przemysłu i wstrzymywania budów- odpowiada Abramowicz dodaje, że rzeczywiście przyniosłoby to bardzo duże starty ekonomiczne, stąd zamykane są te branże, "które takich strat nie przynoszą bezpośrednio".

- Dla naszego środowiska, Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, 290 organizacji po tym rocznym okresie walki z COVID- 19 wnioski nasuwają się takie, że przedsiębiorcy są przygotowani do pracy w obostrzeniach sanitarnych, GIS przygotował procedury dla poszczególnych branż, przedsiębiorcy zainwestowali w te środki i procedury i będą się do nich stosować- mówi Rzecznik MŚP.

Zdaniem Abramowicza, przedsiębiorcy nigdy nie są przygotowani na blokadę. Szczególnie teraz, w okresie Świąt Wielkanocnych, w którym mogli nadrobić część strat, które były generowane przez ostatnie 6 miesięcy. - Informacja o całkowitym lockdownie na pewno przedsiębiorców nie ucieszyła. Tutaj pojawia się pytanie, czy rząd posiada środki na to, żeby wypłacić przedsiębiorcom rekompensaty za to, że będą ponownie zamknięci- stwierdził. - Rozumiem, że otrzymają rekompensaty za zakupione artykuły świąteczne, które po tym okresie nie będą się nadawały do dalszej sprzedaży- dodaje.