Ponad tysiąc złotych miesięcznie na utrzymanie mieszkania. Tak dużo jeszcze nie wydawaliśmy. Powodów jest kilka

Jak wyjaśniono, w uproszczeniu można przyjąć, że wyliczenia pokazują raczej koszty prowadzenia i wyposażenia domu, a nie jego zdobycia. - Jeśli ktoś jest najemcą albo ma kredyt, to jego miesięczny koszt jest znacznie wyższy – co najmniej o kilkadziesiąt procent wyższy, jeśli nie kilkukrotnie wyższy- zaznaczono.

Turek w swojej analizie zaznacza, że "w kolejnych miesiącach podwyżki opłat za mieszkanie nas nie opuszczą". - Powodów jest co najmniej kilka. Przykład? Od końcówki ostatniego roku gwałtownie rosną koszty emisji dwutlenku węgla. W tym czasie mówimy już o wzroście z 23-24 euro do ponad 56 euro za tonę. To najpewniej przełoży się na rosnące ceny energii elektrycznej- wylicza.

Do tego zauważa, że cały czas rosną opłaty za wywóz śmieci. Do tego dolicza "postępującą odbudowę gospodarek na całym świecie", co jego zdaniem przełoży się na wyższy popyt na surowce energetyczne, a to przełoży się na ich wyższe ceny.