W ostatnim roku działalność zawiesiło 10 tys hoteli i ponad 400 biur podróży. Co z turystami?

Działalność hoteli przez dużą część 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. była mocno ograniczona. Tylko w branży usługowej zanotowano wzrost liczby bankructw o blisko 55 proc., w hotelarstwie i gastronomii o 185 proc. Na początku maja rząd ogłosił harmonogram stopniowego luzowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Branża hotelarska zniosła rok 2020 bardzo źle. Tylko w 2020 r. swoją działalność zawiesiło blisko 9,5 tys. hoteli i obiektów noclegowych, z czego aż blisko 9 tys. to noclegowe obiekty turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, jak wynika z informacji zebranych przez Dun&Brandstreet. W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o prawie 450 proc. W pierwszym kwartale 2021 r. zawieszono działalność kolejnych niemal 500 podmiotów, o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.