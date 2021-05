Polski Ład. O ile tak naprawdę mogą wzrosnąć emerytury? Kto może stracić na planowanych zmianach?

Polski Ład, czyli nowy program Prawa i Sprawiedliwości składa się z pięciu filarów. - Pierwszy filar Polskiego Ładu to służba zdrowia, filar drugi to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, filar trzeci to emerytura do 2500 zł bez podatku, filar czwarty to tematyka mieszkaniowa, filar piaty to wielki program inwestycyjny - mówił podczas prezentacji programu premier Mateusz Morawiecki.