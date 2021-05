Wynajem mieszkania na kilka nocy cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością. Na rynku pojawił się nowy rodzaj turystów

Według raportu instytutu McKinseya, również po zakończeniu okresu pandemii, praca zdalna będzie nadal cieszyła się sporym zainteresowaniem pracowników i dość dużą wyrozumiałością pracodawców. Z badania wynika, że w ok. 800 zawodach, bez utraty produktywności, zdalnie może być wykonywane ok. 25 proc. zadań (od trzech do pięciu dni w tygodniu poza dotychczasowym miejscem pracy). Stanowi to nawet do pięciu razy więcej pracy zdalnej niż przed pandemią.