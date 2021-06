Polacy zalegają wymiarowi sprawiedliwości ponad 754 mln zł. "Statystyki byłyby jeszcze wyższe"

Długi osób, które nie chcą płacić kosztów sądowych czy zastosować się do wyroków, zaczęły trafiać do rejestrów dłużników po nowelizacji kodeksu karnego w 2015 r. Stało się tak ze względu na narastający problem unikania płacenia przez skazanych zasądzanych kar pieniężnych. W rezultacie w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się już prawie 160 tys. osób z zaległościami na kwotę ponad 754 mln zł.

Najwięcej dłużników zgłoszonych jest z powodu nieopłaconych grzywien, 125,7 tys. osób. Mają one do uregulowania niemal 174 tys. zasądzonych kar o przeciętnej wartości 1715 zł każda, w sumie ponad 298 mln zł. Jak wynika z danych BIG Infomonitor, drugim najczęściej niepłaconym zobowiązaniem są koszty sądowe. Na 99,3 tys. osób ciąży 127,5 tys. nieopłaconych kosztów rozpraw. I nie chodzi tu o szczególnie duże sumy, bo średnio jedna zaległość to 578 zł, choć akurat rekordzista ma do oddania z tego tytułu prawie 161 tys. zł. W sumie Polacy nie zapłacili za pracę sądów 73,7 mln zł.