PO szykuje się na powrót Tuska, a PiS na baty od Kaczyńskiego. Czy powróci dawny duopol? [ANALIZA]

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej przebrana w szaty partyjnej konwencji i kongres Prawa i Sprawiedliwości. Te dwa wydarzenia zdominują polityczny weekend, będąc jednocześnie symbolicznym zamknięciem sezonu i punktem wyjścia do otwarcia tego nowego jesienią. Uwaga mediów jest skupiona przede wszystkim na imprezie Platformy, czemu trudno się dziwić, bo w jej ramach powszechnie spodziewany jest oficjalny powrót do polityki Donalda Tuska, co samo w sobie byłoby newsem sporego kalibru, choć o tym, czy do tego rzeczywiście dojdzie z różnych powodów dowiemy się nie wcześniej niż podczas platformerskiego eventu.

Obie partie znajdują się w specyficznych momentach swej historii. W wypadku Platformy w kategoriach czysto politycznych można mówić o kryzysie. Kryzysie z grubsza wynikającym tyleż z lat przebytych w roli niezbyt skutecznej opozycji, co ze słabości obecnego i poprzedniego przywództwa partii, jak i z sondażowej detronizacji Platformy po opozycyjnej stronie sceny politycznej przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. PiS z kolei właśnie formalnie stracił koalicyjną większość w Sejmie, program Polski Ład nie dał oczekiwanego przez PiS efektu ucieczki do przodu, a w sondażach rządzący wyraźnie odczuwają skutki pandemii. Sam kongres PiS nie jest de zaś facto żadnym świeżym wydarzeniem - przesuwano go ze względu na postępy pandemii kilkakrotnie od jesieni zeszłego roku i z grubsza wiadomo, czego się po nim spodziewać.