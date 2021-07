Andrzej Olechowski: Ci, którzy zachęcają Donalda Tuska, żeby ponownie uczynić Platformę liderem obozu, nie idą w dobrym kierunku

Jest Pan wśród tych 26 procent ludzi, którzy – jak wynika z ostatniego sondażu – czekają na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki?

Tak. Uważam, że w tej chwili opozycja, która jest w dość żałosnym stanie, potrzebuje jakiegoś impulsu, przełomowego wydarzenia. Powrót pana Tuska do polskiej polityki może być takim wydarzeniem. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim powróci charakterze.

Leszek Miller powiedział ostatnio, że Donald Tusk to jest jedyny polityk, który może odebrać władzę PiS-owi. Zgodzi się Pan z tą opinią?

Nie do końca. Ale Donald Tusk może być kimś, kto wniesie istotny wkład do poprawy sprawności i siły opozycji.

Porozmawiajmy o tym, jaką rolę miałby odegrać były premier na polskiej scenie politycznej.

Jak dzisiaj patrzę na naszą opozycję, to przypomina mi wojska, które zbierają się do rozegrania poważnej bitwy. Stan tych wojsk w tej chwili nie jest dobry. Zaczynając przegląd od prawej flanki, mamy PSL, który gromadzi jakichś błędnych rycerzy bez drużyn. To politycy, którzy nie mają wyborców. Dalej mamy duże, potencjalnie imponujące wojska pana Hołowni, ale złożone z nowych rekrutów, których wartość bojowa jest nieznana, niesprawdzona w bitwach. Później jest najbardziej rozległy obóz Platformy Obywatelskiej, który cały czas sejmikuje; dyskutuje na temat przywództwa, na temat kierunków, na temat sztandarów, które ma nieść i na temat tego, o co w ogóle im chodzi. Na końcu jest drużyna, czy też wojska lewicy: skupione, zwarte, zadowolone ze swojej aktualnej sytuacji. Ale są niepewne, czy chcą uczestniczyć w tej bitwie, czy nie. Jeśli miałbym wskazać, że kogoś tu ewidentnie brakuje, to brakuje hetmana, który wniósłby jakąś strategię, ustalił sposoby komunikowania się i doprowadził ten obóz do spójności. Takiej spójności, która jest zgodna z jego różnorodnością.