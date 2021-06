Sondaż: wyborcy KO chcą, żeby Donald Tusk przewodził partii bardziej, niż wyborcy PiS chcą Jarosława Kaczyńskiego na prezesa partii

W środę zostały opublikowane wyniki sondaży Instytutu Pollster dla „Super Expressu”. - O Tuska zapytaliśmy wyborców KO, a o Kaczyńskiego wyborców PiS – przekazuje gazeta.

Według przeprowadzonego badania 69 procent osób, które deklarują oddanie głosu na Koalicję Obywatelską uważa, że były premier, który zapowiedział swój powrót do polskiej polityki – Donald Tusk, powinien objąć funkcję szef Platformy Obywatelskiej.

Natomiast wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości 63 procent z nich wskazało, że obecny prezes partii, wicepremier Jarosław Kaczyński powinien pełnić funkcję prezesa na kolejną kadencję.

Dziennik zapytał dr Bartosza Rydlińskiego o ocenę wyników sondażu.

- Jarosław Kaczyński, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, namaścił swojego następcę, czyli Mateusza Morawieckiego. Przygotowuje więc wyborców Prawa i Sprawiedliwości do sukcesji i w ten sposób należałoby to odbierać. Wynik Tuska również nie jest powalający, ale wspomnienie starych dobrych czasów jednak rezonuje wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – skomentował dla "SE" politolog.