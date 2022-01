Pacyfikacja Kazachstanu. Putin przywołał stary koszmar

Tokajew zarzuca poprzedniemu kierownictwu KNB nieudolność, a nawet zdradę stanu (Masymow). Skoro – jak mówi oficjalna wersja władz - to nie były społeczne oddolne protesty, ale inspirowane z zewnątrz terrorystyczne działania, to ktoś musi za to zapłacić głową. A że przy okazji będą to ludzie Nazarbajewa, tym lepiej. Tokajew i jego współpracownicy w niemal każdej wypowiedzi mówią o „terrorystach”. W poniedziałek prezydent Kazachstanu poszedł krok dalej, twierdząc, że zamieszki były „próbą zamachu stanu”. Podczas wideokonferencji przywódców państw członkowskich Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) Tokajew zapewnił, że Kazachstan niedługo dostarczy społeczności międzynarodowej dowody, potwierdzające prezentowaną przez władze wersję wydarzeń.

Wygodna teza

Podczas tego samego spotkania liderów OUBZ Władimir Putin, mówiąc o sytuacji w Kazachstanie, dużo mówił o „kolorowych rewolucjach”. Wyraźnie Kreml chce przekonać wszystkich, że skutecznie zdusił w zarodku kolejny inspirowany przez zachodnie służby bunt. Kiedyś nie udało się w Gruzji, w Kirgistanie, dwa razy na Ukrainie. A teraz – chce wmówić wszystkim Putin – Rosja już sobie radzi z takimi zagrożeniami, czego dowodem pacyfikacja Kazachstanu, a wcześniej Białorusi.