Pałacowy przewrót w Kazachstanie. Tokajew wykorzystał protesty

W historii autorytarnych reżimów nie raz zdarzało się, że gniew ludu rządzący wykorzystywali do wewnętrznych porachunków. Tak jest też w Kazachstanie, gdzie prezydent Kasym-Żomart Tokajew przystąpił do rozprawy z niechętnymi mu lojalistami Nursułtana Nazarbajewa. Czy to koniec faktycznej dwuwładzy?

Jednym z pierwszych politycznych postulatów demonstrantów była dymisja rządu. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew jeszcze we wtorek 4 stycznia po południu zapewniał, że nie ma takiej opcji. Nieoczekiwanie, kilka godzin później, zdymisjonował rząd premiera Askara Mamina. Jednak dużo ważniejsze były inne dymisje, z usunięciem potężnego szefa bezpieczeństwa na czele. Bo w Kazachstanie – jak w wielu innych autokratycznych reżimach – premier nie ma dużego politycznego znaczenia. Jest zazwyczaj technokratą, administruje, nie rządzi. Co innego pozycja szefa aparatu bezpieczeństwa odgrywającego kluczową rolę w autorytarnych systemach. Odejście Karima Masimowa to zmiana personalna o największym znaczeniu dla układu sił w elicie rządzącej Kazachstanem.

Czystka w służbach

Dekrety o zmianach personalnych w aparacie bezpieczeństwa opublikowano w nocy z 5 na 6 stycznia. Nowym szefem Służby Ochrony Państwa został Saken Isabekow, wcześniej zastępca szefa SOP i naczelnik Służby Ochrony Prezydenta (pod tym względem struktura służb kazachstańskich przypomina rosyjską, gdzie też funkcjonuje Federalna Służba Ochrony, a w jej ramach, na zasadach autonomii, Służba Bezpieczeństwa Prezydenta, której szef jest automatycznie wiceszefem FSO). Ale najważniejsze są zmiany w najpotężniejszej służbie, spadkobiercy sowieckiego KGB. Szefem służby bezpieczeństwa KNB przestał być Karim Masimow. Jego następcą został niewątpliwie bardziej lojalny wobec Tokajewa dotychczasowy szef Służby Ochrony Państwa, Jermek Sagimbajew. Nowym zastępcą szefa KNB i jednocześnie dyrektorem Służby Specjalnego Przeznaczenia „A” został Berik Kunanbajew. Stanowisko wiceszefa Komitetu stracił zaś Samat Abisz, bratanek Nazarbajewa.

Tokajew wyraźnie dąży do tego, by aparat bezpieczeństwa, filar rządów w Kazachstanie, stał się lojalny wobec niego, a nie Nazarbajewa i jego bliskich towarzyszy - uważają analitycy portalu Eurasianet. Takich, jak przede wszystkim 56-letni Masimow. To chyba najbardziej zaufany człowiek byłego prezydenta. Był premierem dwa razy (2007-2012, 2014-2016). W międzyczasie pełnił funkcję szefa sztabu Nazarbajewa, a od 2016 roku już kierował KNB. Był odpowiedzialny za zwalczanie opozycji, co zawsze było jednym z priorytetów Nazarbajewa. W tym kontekście wypowiedzi Tokajewa o „terrorystach szkolonych za granicą” jako prowodyrach protestów nabierają nowego znaczenia. Może chodzić nie tylko o podstawę do ściągnięcia wojsk OUBZ, ale też próbę zdyskredytowania dotychczasowego szefa KNB, który jakoby nie zapobiegł „agresji” wspomnianych „terrorystów”.