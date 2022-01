Agnieszka Legucka: Działania Rosji w Kazachstanie nie mają nic wspólnego z operacją pokojową

Protesty w Kazachstanie rozpoczęły się po podwyżce cen gazu, ale dość szybko przerodziły w demonstracje polityczne. Jako ekspertka była Pani zaskoczona, że wszystko potoczyło się tak szybko?

Nie ukrywam, że byliśmy trochę zaskoczeni całą sytuacją. Zwłaszcza błyskawiczną decyzją Rosji o interwencji państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). To sytuacja bez precedensu, gdyż dotychczas organizacja ta pozostawała w uśpieniu wobec takich sytuacji np. w Kirgistanie w 2010 r. i była stworzona do działań przeciwko zagrożeniom zewnętrznym.

W 2011 roku w Kazachstanie również miały miejsce protesty, które zostały krwawo stłumione przez władze, ale wtedy Moskwa nie zdecydowała się na bezpośrednią interwencję wojskową.

Wtedy w Kazachstanie faktycznie miały miejsce protesty w zachodniej części kraju, która ze względu na występowanie surowców naturalnych jest zdecydowanie bogatsza niż reszta państwa. To powoduje, że tamtejsi mieszkańcy mają większe oczekiwania, bo widzą, że ich kraj jest rozkradany z bogactwa. W tym roku protesty także rozpoczęły się w tamtym regionie i niewątpliwie są one największe od dekady. Różnica jest taka, że tym razem władze Kazachstanu początkowo nie chciały odpowiadać zbyt agresywnie. Pierwsza reakcja była umiarkowana i punktowa, co jednak zachęciło ludność do dalszych protestów, które w ciągu kilku dni rozlały się na cały kraj. Najwięcej demonstracji odbywa się w największych miastach, gdzie w miarę upływu czasu z ich uczestnikami zaczęto rozprawiać się coraz brutalniej.