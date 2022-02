Nocnej inwazji na Ukrainę nie było? Za wcześnie, by się cieszyć

Jeśli można mówić o jakimś cieniu powodu do optymizmu, to jest fakt, że po raz pierwszy od wielu tygodni Moskwa ogłosiła, że jakieś oddziały znad granic Ukrainy wycofuje. Nie ma to większego znaczenia militarnego, ale psychologiczne – i owszem. Bo albo to już początek końca kilkumiesięcznej eskalacji, albo teatrzyk, który Kreml urządza, by osłabić czujność Kijowa i Zachodu.

To już koniec?

Pododdziały jednostek Południowego Okręgu Wojskowego z baz w południowej Rosji opuściły Krym po zakończeniu ćwiczeń na poligonach znajdujących się na zaanektowanym przez Rosję półwyspie. Poinformowała o tym agencja Interfax powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony. Wojskowi i sprzęt, w tym czołgi i artyleria, wracają koleją do miejsc stałej dyslokacji. Według wojska, pociąg przejechał już Cieśninę Kerczeńską przez most krymski.