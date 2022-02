Rosja wycofuje oddziały z Krymu po zakończonych ćwiczeniach

Ministerstwo podało w komunikacie, że żołnierze zakończyli udział "w ćwiczeniach taktycznych na poligonach Półwyspu Krymskiego" i wracają "transportem kolejowym do miejsc stałej dyslokacji". Załadowane zostały do transportu wojskowe pojazdy gąsienicowe, w tym czołgi i haubice samobieżne. "Eszelony wojskowe dostarczą sprzęt bojowy i żołnierzy do punktów stałej dyslokacji jednostek wojskowych" - zapowiedziało ministerstwo obrony.

We wtorek Reznikow oceniał, że w tej chwili nie ma podstaw do wprowadzenia stanu wojennego na Ukrainie. Podkreślał też, że nie wierzy w scenariusz zakładający rosyjski atak na Kijów. Zachodnie media sugerowały tymczasem, że w nocy z wtorku na środę ma dojść do inwazji Rosji na Ukrainę. We wtorek wieczorem czasu polskiego Joe Biden w swym wystąpieniu podkreślał, że groźba wojny wciąż istnieje, a Rosja zgromadziła w pobliżu Ukrainy 150 tys. wojska.