Rosja: po zakończonych ćwiczeniach zaczyna się powrót wojsk do baz

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że jednostki Zachodniego i Południowego Okręgu Wojskowego we wtorek rozpoczęły powrót z ćwiczeń do swoich baz koleją i drogami. - Jednostki Południowego i Zachodniego Okręgów Wojskowych, które wykonały swoje zadania, rozpoczęły już załadunek na transporty kolejowe i drogowe i w dniu dzisiejszym rozpoczną przemieszczanie się do swoich garnizonów wojskowych. Niektóre pododdziały będą maszerować samodzielnie w ramach kolumn wojskowych – powiedział rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji Igor Konaszenkow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Nie podano, w jakich regionach rozpoczął się powrót wojsk do baz. Prawdopodobnie chodzi o manewry, które prowadzono w Południowym Okręgu Wojskowym. Pozostałe duże ćwiczenia jeszcze się oficjalnie skończyły. Te na Białorusi mają trwać do 20 lutego, zaś na Morzu Czarnym do 19 lutego.

Konaszenkow zaznaczył, że rosyjskie wojsko kontynuuje inne ćwiczenia. Według niego, wojska Wschodniego Okręgu Wojskowego i wojska powietrznodesantowe we współpracy z białoruskimi siłami zbrojnymi ćwiczą odparcie agresji przeciwko Państwu Związkowemu podczas operacji obronnej. Rzecznik resortu obrony zaznaczył też, że seria ćwiczeń floty wojennej z udziałem okrętów nawodnych, podwodnych i lotnictwa morskiego prowadzona jest w ważnych operacyjnie rejonach wód przyległych do terytorium Rosji.