Spotkanie ministrów obrony NATO. „Rosjanie nie zdjęli nogi z gazu”

Brytyjski minister obrony Ben Wallace w wywiadach dla mediów również mówił, że do tej pory nie widać żadnych dowodów na to, że Rosja wycofuje wojska rozmieszczone w pobliżu granicy z Ukrainą. Mimo że rosyjski resort obrony poinformował, że niektóre zaplanowane ćwiczenia wojskowe zostały zakończone i pewna liczba żołnierzy zmierza z powrotem do swoich baz. W rozmowie ze Sky News Wallace mówił, iż dane wywiadu pokazują, że Rosjanie mają 60 proc. wszystkich sił lądowych na granicy z Ukrainą i znaczną część floty na morzu. - Z ukraińskiego punktu widzenia, są oni otoczeni przez bardzo dużą liczbę wojsk w gotowości. Myślę, że to trwa, że nie zdjęli nogi z gazu - ocenił Wallace.