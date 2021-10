Negocjacje ws. Turowa. Kurtyka: Czesi na ostatniej prostej zmienili swoje oczekiwania

- Przywieźliśmy do Pragi bardzo dobrą ofertę. Ofertę, która wychodzi naprzeciw społeczności lokalnej- mówił w sobotę rano na antenie RMF FM minister klimatu Michał Kurtyka po rozmowach z Czechami w sprawie Turowa.

Ile będziemy płacili za prąd? Co z rekompensatami? Minister klimatu odpowiada

Zapytany dlaczego strona czeska nie jej przyjąć, skoro :jest taka dobra", szef resortu klimatu poinformował, że w Pradze odbyło się już 17 rund negocjacyjnych. - Za każdym razem są to dziesiątki osób, które negocjowały tę umowę. Natomiast w ostatniej chwili, w sytuacji w której mamy do czynienia z eskalacją żądań, to widzimy, że nie ma woli politycznej - mówił.