Ile wyniosą podwyżki za prąd? Co z rekompensatami? Minister klimatu odpowiada: Trudno mi spekulować

- To co ja przygotowuję, to pakiet, który wspiera odbiorcę wrażliwego- zapowiedział i wyjaśnił, że pakiet ten miałby objąć gospodarstwa domowe, osoby, których dochody nie pozwalają w pełni na opłacanie kosztów mediów. Dopytywany dlaczego nie miałoby dotyczyć to wszystkich, szef resortu klimatu odpowiedział, że "to czego chcemy uniknąć, to sytuacja ubóstwa energetycznego".