Na weekend "Z naszych stron". Czyli subiektywny wybór tekstów z minionego tygodnia

Mija rok odkąd żyjemy z epidemią koronawirusa. Choć już do niej w jakimś stopniu zdążyliśmy przywyknąć, dzisiejsza sytuacja jest jeszcze trudniejsza niż ta sprzed 12 miesięcy. Wkroczyliśmy w trzecią falę pandemii, zachorowania i zgony znowu dramatycznie rosną. Rząd się gmatwa w zmienianych co i rusz zaleceniach, obostrzeniach – choćby w sprawie maseczek i przyłbic. Dopiero co otwarte niektóre biznesy mogą być znowu. A jako społeczeństwo coraz bardziej krytycznie oceniamy rząd i podchodzimy do zapowiedzi kolejnych obostrzeń. To też ryzyko dla rządzącej koalicji o czym pisze w swojej analizie Witold Głowacki - czytaj artykuł.

Czy władza się ugnie przed nastrojami społecznymi? A przede wszystkim czy koalicja się rozpadnie i dojdzie do przedterminowych wyborów? Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapewnia nas w wywiadzie, że mowy o rozpadzie koalicji nie ma, a wcześniejsze wybory są mało prawdopodobne. Za to Ludwik Dorn w rozmowie z Agatonem Kozińskim przekonuje, że i rządzący i opozycja popełniają w sensie politycznym masę błędów. Wszystko może się zatem wydarzyć - czytaj artykuł.