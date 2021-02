Gazociąg Nord Stream 2: wielka rura, która dzieli Europę. Kto powstrzyma jej budowę?

Europa zrozumiała, że musi się przed takimi praktykami bronić i zaczęła tworzyć bardziej zintegrowany, odporny i przejrzysty rynek gazu ziemnego. Moskwa nie próżnowała i szykowała sposób wzmocnienia kontroli nad dostawami gazu ziemnego do Europy i oddzieliła Ukrainę od reszty Europy. Był to Nord Stream 1, gazociąg biegnący po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec z pominięciem Europy Środkowej. Gdy go ukończono 2011 r. ogłoszono, że jest narzędziem pozwalającym dywersyfikować dostawy gazu do Europy. Naprawdę Nord Stream 1 miał sabotować bezpieczeństwo energetyczne kontynentu. I dziś, dekadę po uruchomieniu Nord Stream 1 Rosja kończy bliźniaczy gazociąg Nord Stream 2, który narusza suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy i za nic ma prawo międzynarodowe.

Ten gazociąg jest groźny dla Polski, bo umocni pozycję Gazpromu. Tłoczone dodatkowe miliardy metrów sześciennych surowca do Niemiec, nasz zachodni sąsiad nie wchłonie. Resztę prześle do innych krajów, do Czech, na Słowację i Węgry, do Rumunii, do Polski też .Zmiana kierunku do-staw gazu ze wschodniego na zachodni nic nie zmieni, ciągle będziemy kupowali gaz rosyjski, co zagraża naszemu bezpieczeństwu energetycznemu.

Rura, która dzieli Europę

Przecież to Gazprom będzie ustalał cenę gazu, ten sam gigant mógłby z sobie znanych powodów wstrzymać dostawy surowca, co przećwiczył w przeszłości, wymuszając polityczne ustępstwa od Mińska i Kijowa. Nord Stream 2 poróżni unijne kraje. Już to widać, Austrii zapowiada współpracę z Gazpromem, licząc na korzyści. Przeciwne inwestycji nie są Niemcy. Co na to Komisja Europejska? Nie powinna zgadzać się na gazociąg, bo jest to sprzeczne z zasadą, że jedna firma nie może odpowiadać za wydobycie surowca i jego dostawę. Ale Bruksela nie protestuje.

Pozostaje amerykańska reakcja. Waszyngton jest przeciwny Nord Stream 2. Po zmianie warty w Białym Domu następca Donalda Trumpa mówi podobnie, a teraz dwójka senatorów naciska na prezydenta Joe Bidena w sprawie kolejnych sankcji na gazociąg Nord Stream 2. Co ciekawe, wystąpiła demokratka Jeanne Shaheen oraz republikanin Jim Risch. Chcą, by Departament Stanu opublikował listę firm zaangażowanych w budowę, ubezpieczanie i dopuszczenie do użytku inwestycji, co pozwoliłoby je objąć sankcjami. Czekamy na współpracę z administracją prezydenta Bidena w kwestii pogrzebania tego niebezpiecznego projektu – napisali senatorowie. Ale według nieoficjalnych doniesień, w liście była wzmianka o „niemieckiej ofercie”, jaką Berlin miał złożyć Waszyngtonowi.