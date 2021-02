Jan Lityński (1946-2021). Mimo drobnej postury, miał w sobie ogromną siłę

„Drodzy, Janek nie wypłynął z przerębli ratując psa. W przerębli znaleźliśmy się razem, bo pobiegłam go ratować. My żyjemy. Janka szuka straż, helikoptery. Straciłam wczoraj swoje życie, Serce. Wszystko. Był w znakomitej formie, acz nie na tyle, by się stamtąd wydostać” - napisała potem na Facebooku.

- Kochał zwierzęta. Do jego osoby ta śmierć pasuje: jak żył pomagając innym, tak umarł - prof. Tomasz Nałęcz niemal powtarza za Donaldem Tuskiem. - Ale oczywiście, wszystko to jest bez sensu. Nie chorował, mógł jeszcze wiele lat cieszyć się życiem - dodaje prof. Nałęcz.

„Janek Lityński - mój kolega z klasy. Niewielki wzrostem, wielki duchem. Już w szkole, choć wszyscy byliśmy fizycznie silniejsi od niego, nie bał się nikogo. Dlatego darzyliśmy Go szacunkiem, a on nas przyjaźnią. Tej odwagi szybko dowiódł w polityce. Był niezłomny. Żegnaj, Janku!” - napisał na Twitterze Marek Borowski, polityk lewicy.

Zdaniem Adama Michnika, momentem zwrotnym dla Lityńskiego był marzec 1968 rok i studenckie wystąpienia, które organizował i w których uczestniczył. Potem było więzienie, ale, co podkreśla Michnik, zarówno w więzieniu, jak i w czasie procesu Lityński „zachowywał się wspaniale”, choć była to dla niego zupełnie nowa sytuacja. Był bardzo dzielny, nikogo nie zdradził, dalej chciał walczyć o „prawdę i wolność”.

Seweryn Blumsztajn mówił o tamtym czasie: „W 1968 roku mieliśmy tego samego śledczego. Powiedział do mnie: „Ten pana Jasiu taki mały, a wszędzie był, wszędzie był”. Dobrze to ujął kapitan Niewiara. W naszym roczniku niewiele jest takich biografii jak Janka Lityńskiego, on rzeczywiście zdążył na każdą rewolucję (…). Przed wiecem 8 marca Janek spał u mnie i wszyscy się potem śmiali, że Lityński ukrywał się u Blumsztajna. Wzięli nas obu o 6 rano, Janka jednak puścili po 48 godzinach, tak że zdążył jeszcze przez dwa dni być członkiem komitetu strajkowego na wydziale. Potem już go wsadzili na dobre”.

Jan Lityński urodził się w 1946 roku w rodzinie polsko--żydowskiej, jako syn Ryszarda Lityńskiego i Reginy z domu Lorens i chyba nie mógł mieć innego życiorysu. Zaczęło się od członkostwa w Hufcu Walterowskim, potem Lityński należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Do 1968 roku studiował na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał absolutorium. W tym samym roku znalazł się wśród organizatorów i uczestników studenckich wystąpień w trakcie wydarzeń marcowych. Trafił do więzienia.

Jak wspominał: „Lata 70. to był dla mnie okres gorący. Ciągle się coś działo. To wtedy ukształtował się mój obecny światopogląd - liberała z ciągotami społecznikowskimi”.

Jak przypominała w niedzielę w TVN24 Barbara Labuda, Jan Lityński był jednym z pierwszych działaczy KOR, którzy upublicznili swoje adresy, stając się pierwszą jawną opozycją antykomunistyczną. „To była olbrzymia odwaga, to był heroizm. Wszyscy korowcy to były osoby niezwykłe, bardzo waleczne, ale zarazem bardzo skromne. Dzisiaj byśmy powiedzieli - empatyczne. Dobro innych było dla nich bardzo ważne” - mówiła Labuda.

Antoni Pawlak, publicysta, samorządowiec wspomina na Fecebooku: „JANEK LITYŃSKI…Puławska 10, brama nieomal na rogu Puławskiej i Rakowieckiej. Tu w mieszkaniu 35 mieszkał kiedyś Melchior Wańkowicz. A potem, w latach 1976-1979, jego wnuczka Anna Erdman z mężem Tadkiem Walendowskim prowadzili opozycyjny salon literacki. Ania miała obywatelstwo amerykańskie, więc ubecja do mieszkania nie wchodziła. Była to więc enklawa wolności w zniewolonej Warszawie. Gorące spory, kłęby dymu tytoniowego. Ludzie siedzący z braku miejsc na dywanie. Kiedy bohaterami spotkania byli koledzy z Ruchu Młodej Polski - Olek Hall, Aram Rybicki i Jacek Bartyzel - gorąca dyskusja musiała wybuchnąć, jako że oni młodzi narodowcy, a większość publiczności to przedstawiciele tak zwanej laicy, czyli lewicy laickiej. Najbardziej zacietrzewiał się Janek Lityński. Podskakiwał siedząc na dywanie i domagał się od Olka odpowiedzi na pytanie zasadnicze; „Olek, czy wy, jako młodzi endecy bierzecie na siebie grzech antysemityzmu Dmowskiego?”. Olek kluczył, więc Janek użył argumentu ostatecznego; „Ale powiedz, Olek, bierzecie to na siebie, czy nie. Bo ja, jako człowiek lewicy biorę na siebie zbrodnie okresu stalinowskiego”. Po tym Janka intymnym wyznaniu wszyscy zaniemówili. Tylko siedzący obok mnie Janusz Szpotański nachylił się i scenicznym szeptem rzucił; „No tak, Lit bierze na siebie zbrodnie Soso. Pewnie dlatego jest taki mały”.

- Znałem Janka Lityńskiego ponad 50 lat, co mi uświadamia, jaki jestem stary. Pierwszy raz spotkałem go na uniwersytecie na wysokości roku 1966 roku. Pochodziliśmy z różnych środowisk: on z warszawskiego, z dobrym wyposażeniem inteligenckim i kulturalnym, ja urodziłem się w małym miasteczku, jestem pierwszym pokoleniem inteligenckim - mówi prof. Ryszard Bugaj. - Mówiąc o pierwszej Solidarności, wszyscy wspominają publiczną aktywności Janka Lityńskiego, ale ja poznałem go także jako sympatycznego kompana: otwartego, dowcipnego, rozmownego - dodaje prof. Bugaj.

Po wydarzeniach z 1976 roku Lityński jeździł do robotników do Radomia. Gdy w 1980 roku wybuchła Solidarność, pełnił funkcję doradcy władz związku. „Reprezentowałem linię umiarkowaną, choć po latach przeczytałem ze zdumieniem wspomnienia niektórych działaczy, jakobym był jakimś hunwejbinem, któremu w głowie tylko wieszanie czerwonych na latarniach” - wspominał na łamach „Wyborczej”. W 1981 roku w stanie wojennym został internowany, a następnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia, w którym siedział z recydywistami, od 1984 roku działał w solidarnościowym podziemiu. Był członkiem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „S”, Region Mazowsze.

- Czasami spieraliśmy się o taktykę, strategię, czy pryncypia. Pamiętam, kiedyś Janek ogłosił, że trzeba znieść godziny nadliczbowe, ale zostawić takie samo wynagrodzenie, jako ekonomista miałem inne zdanie. Janek przeprowadził też Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, uważałem, że jest zbyt daleko idące, że może nas narazić na jeszcze większą presję Rosji, ale dokument został przyjęty przez zjazd Solidarności - opowiada prof. Bugaj. - Mówię o tym, bo Janek był człowiekiem dialogu, miał swoje poglądy, ale był zawsze gotów do rozmowy, nie było w nim skłonności autorytarnych - dodaje prof. Bugaj.

- Janka Lityńskiego nie dało się nie lubić. Miał bardzo szerokie zainteresowania: można z nim było porozmawiać o muzyce, teatrze, książce. Prowadził dom otwarty i zawsze biegał wokół gości: polewał im wina, gotował - wspomina Władysław Frasyniuk. - To była siła spokoju, Janek nigdy na nikogo nie napadał. Jeżeli chciał powiedzieć o kimś źle, to było to bardziej dowcipne niż obraźliwe. Mimo drobnej postury, miał w sobie siłę, co było ważne dla nas, robotników. To on pisał nam projekty różnych oświadczeń. To był inteligent pierwszego wyboru, który siedział z robotnikami w okopach - dodaje Frasyniuk.

Lena Kolarska-Bobińska też wspomina tę gościnność Jana Lityńskiego. Pamięta ogromny stół w jego domu, przy którym zawsze siedziało wiele osób, rozmawiało, czasami spierało ze sobą.

- A Janek w tym czasie urzędował w kuchni - uśmiecha się. - Wyjątkowo ciepły, serdeczny człowiek. Ale to, co było w Janku szczególnie cenne, to to, że był szalenie tolerancyjny, ale obok tego - zdecydowany. Miał jasne i klarowne poglądy - opowiada.