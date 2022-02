Donald Tusk długo nie zabierał głosu ws. wydarzeń na Ukrainie. Dr Bartosz Rydliński: Polityk z 2007 r. przeniesiony do r. 2022

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu separatystycznych „republik ludowych” w Donbasie. Prezydent Rosji i przywódcy separatystów podpisali umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Agencja Associated Press, powołując się na stronę internetową Kremla, podała w poniedziałek późnym wieczorem, że Władimir Putin polecił wojskom rosyjskim „utrzymanie pokoju” na wschodniej Ukrainie.

– Nie nadinterpretowałbym milczenia Donald Tuska. Wydaje mi się, że szef PO nie robi tego celowo, a jest to forma gapiostwa. Donald Tusk nie przystoi trochę do politycznego czasu, w którym żyjemy. Proszę zwrócić uwagę, że jako jedyny z czynnych polskich polityków, nie zabrał głosu, co pokazuje, że żyje trochę w innym świecie politycznym i nie rozumie, że taki komentarz jest bardzo ważny – mówi polskatimes.pl dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW i prezes Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.