Rozmowa z Ludwikiem Dornem. Wybory w 2023 roku będą ostatnimi, w których PiS i PO odegrają główne role

Na razie Solidarna Polska blokuje to na poziomie rządu. Do Sejmu cały czas bardzo daleka droga. W końcu do Sejmu dojdzie - i wtedy się przekonamy, jak zdyscyplinowany jest obóz władzy. Ale na dziś Kaczyński większość ma, przynajmniej tak to wygląda.

Albo uruchomią plany ewentualnościowe, na przykład wspólne listy z PSL-em. Jeśli starczy im na to czasu. Bo przecież same listy się nie ułożą - a jeszcze trzeba zebrać pod nimi podpisy.

W 2015 i 2019 r. wspólne listy Gowinowi i Ziobrze się opłaciły. Ale Kaczyński teraz widzi, że on ma z tego powodu problemy. I podejrzewam, że będzie chciał się tych problemów pozbyć przy układaniu list - a swoim koalicjantom przekaże tuż przed ich zamknięciem, że znaleźli się na nich w formie szczątkowej. I co oni wtedy zrobią? Będą mogli co najwyżej krzyczeć, że zostali oszukani.

Jednak dla zorganizowanej partii zebranie podpisów nie powinno być problemem - nawet jeśli jest mało na to czasu. Tego czasu naprawdę może być za mało. Ale nawet jeśli go starczy, to problemem może być ułożenie list. W końcu jaki interes ma PSL w tym, by wzmacniać pozycję negocjacyjną Gowina w rozmowach z Kaczyńskim?

Raz wystartował samodzielnie ze swoją partią w wyborach - i zdobył niemal 4 proc. To było w 2014 r. Teraz mamy rok 2021. I podejrzewam, że zbiór wyborców partii Gowina jest zbiorem pustym. Sondaże zresztą pokazują, że mógłby on liczyć na 1 proc. głosów. Pod tym względem Gowin jest dla Kaczyńskiego mniejszym problemem. Większym jest Ziobro - bo on swoich wyborców może mieć. Natomiast obaj są realnym problemem dla prezesa teraz, bo on potrzebuje ich posłów do tego, żeby utrzymać większość w Sejmie.

W trójkącie PiS-Porozumienie-SolPol trzeszczy. Widzi Pan w ogóle możliwość, żeby cała trójka szła razem do kolejnych wyborów. Tak - ale dojdzie do tego wtedy, gdy Gowin i Ziobro zagwarantują Kaczyńskiemu pełną lojalność, czego dowodem byłaby ich zgoda na to, by mocno okroić reprezentację ich partii na wspólnych listach. Jeśli się na to nie zdecydują, to nie będą mieli wyboru: na kilka miesięcy wcześniej będą musieli szukać własnego miejsca dla siebie. Solidarna Polska pewnie mogłaby próbować iść do wyborów samodzielnie. Gowin - poprzez ułożenie się z PSL-em albo z Hołownią. Nie zmienia to faktu, że każda z tych trzech formacji jest dziś w trudnej sytuacji.

Gowin i Ziobro nie wiedzą, czy sobie poradzą bez PiS-u. Kaczyński nie wie, czy bez nich zdobędzie wystarczająco dużo głosów, by móc rządzić w kolejnej kadencji. Właśnie tu jest to ryzyko. Z drugiej strony zachowanie status quo nikogo nie satysfakcjonuje - gdyby tak nie było, nie mielibyśmy obecnych napięć.

Solidarna Polska już raz uderzała w ten ton - w 2014 r., wtedy zresztą Pan kandydował z list tej partii. Progu wyborczego nie przekroczyliście. Poszło nam jak poszło - tylko że to były wybory europejskie, najmniej korzystne dla partii o takim profilu. W wyborach do Sejmu mogło to już wyglądać inaczej. Poza tym nawet jeśli Ziobro w najbliższych wyborach progu nie przekroczy, to 3,5 proc. może zdobyć. A to mu da dotację budżetową - a także może kosztować PiS utratę władzy. Atutem Ziobry jest groźba, że zrobi Kaczyńskiemu to samo, co partia Razem zrobiła opozycji w 2015 r.

Ma szansę? W naszym poprzednim wywiadzie we wrześniu tamtego roku przekonywał Pan, że Ziobro nie znajdzie dla siebie miejsca między PiS-em a Konfederacją? Teraz Solidarna Polska zmienia ton. Dla tej partii otwiera się przestrzeń, którą może wykorzystać odwołując się do hasła: to my jesteśmy prawdziwym PiS-em. Widać zresztą, że ten język u przedstawicieli tej partii zaczyna się już pojawiać.

Spójrzmy szerzej. Czy te napięcia to nie jest prosta konsekwencja tego, że spada poparcie dla Zjednoczonej Prawicy? Wszyscy widzą, że idzie w dół i zastanawiają się, kogo zrzucić z sań, ewentualnie znaleźć inną konfigurację. Gdyby rosło, tych napięć by nie było. Nie wiadomo. Przede wszystkim nie składałbym PiS do grobu. Wiem, że teraz ton komentarzy jest utrzymany w przekonaniu, że tej partii już właściwie nie ma, że nie zdoła ona odnieść kolejnego zwycięstwa w wyborach. Tyle że tak naprawdę w sondażach nie dzieje się nic, czego już wcześniej nie widzieliśmy. PiS notował już spadki do 30 proc. - a potem był w stanie się podnieść i wygrać wybory.

Nieporównywalna? Cztery lata temu mieliśmy protesty na ulicach przeciwko reformom sądowym. Przeciwko zmianom w kompromisie aborcyjnym protestują głównie te same osoby, które wtedy protestowały w obronie sądów. Jednak nie. Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy to są instytucje znajdujące się w czarnej skrzynce państwa. Interesują one tylko osoby blisko śledzące życie publiczne. Natomiast kwestia aborcji oddziałuje dużo szerzej. To jest element dyskusji o tym, czy państwo może zaglądać obywatelom do sypialni czy nie - a to już jest problem oddziałujący szeroko, poruszający nie tylko osoby uważnie śledzące życie publiczne.

O jakich zmiennych Pan mówi? Pandemii? Tak, to jedna z nich. A druga to przekreślenie kompromisu aborcyjnego. Dwie zmienne, które sprawiają, że obecna sytuacja jest nieporównywalna z tym, co widzieliśmy w poprzedniej kadencji.

I to będzie miało tak duży wpływ na wynik wyborczy? Na pewno będzie miało, zobaczymy, jak duży. Ale jeszcze trzeba pamiętać o pandemii. A nawet nie tyle o pandemii, co o tym, jak państwo na nią reaguje. Jeszcze rok temu rząd był źródłem spokoju. Polacy patrzyli w podkrążone ze zmęczenia oczy ministra Szumowskiego i czuli się zaopiekowani. Te oczy były źródłem ich spokoju, a Polacy byli szalenie zdyscyplinowani, przestrzegali wszystkich zaleceń rządu - i byli wdzięczni, że rząd się o nich troszczy. Ale potem doszło do konfliktu o termin wyborów prezydenckich, a później nadeszła druga fala pandemii.

Dane są jednoznaczne - wiosną Polska miała jedne z najlepszych statystyk w Europie, jesienią jedne z najgorszych.

Jednocześnie rząd zaczął co chwila sam sobie zaprzeczać. Sygnał jasny: nie dość, że obóz władzy nad kryzysem nie panuje, to jeszcze staje się źródłem niepokoju. Na wielu płaszczyznach to było widać, można by wymienić wiele przykładów na to - choćby to, że rząd zarządza pandemią za pomocą konferencji prasowych, a nie aktów prawnych. Na to jeszcze nakładają się problemy wewnątrz koalicji, co sprawia wrażenie, że rząd - zamiast opiekować się Polakami - zajmuje się sam sobą. Te wewnętrzne napięcia stają się kolejnym źródłem niepokoju w oczach obywateli.

I PiS leci w sondażach.

Nawet nie to - w przeszłości on się z takich kłopotów potrafił podnieść. Natomiast ważne jest inne zjawisko. Następuje przyspieszone zużycie rządu, przede wszystkim premiera. Ale to zjawisko może się rozszerzyć - i objąć cały PiS.