Morawiecki: Proces szczepień działa dobrze. "Wszystkie osoby chętne powinny być zaszczepione przynajmniej pierwszą dawką do końca sierpnia"

W czwartek odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka w punkcie szczepień przeciw COVID-19 w Skierniewicach. Premier Morawiecki poinformował, że w maju do naszego kraju dotrze dziewięć milionów szczepionek.

- W kwietniu mamy już potwierdzone około pięć i pół miliona i cały czas czekamy na potwierdzenie kolejnego może nawet półtora miliona. Czyli byłoby to w samym kwietniu siedem milionów szczepionek - wyliczał i dodał, że "za pomocą szczepień walka z wirusem jest skuteczna". Jednocześnie poinformował, że dzisiaj podana została 7 milionowa szczepionka.

Szef rządu przyznał, że proces szczepień "działa w Polsce dobrze"i dodał, że rząd chce i tak "zwiększyć jeszcze zakres jego powszechności". - Sale sportowe takie jak ta, ośrodki szkolne, remizy strażackie i wiele innych ośrodków w każdym powiecie, jak najbliżej każdego obywatela. Musi być dostępność szczepień i zapewnimy to jako rząd- wyliczał.

Morawiecki przyznał, że "już za kilka tygodni, w maju, odnotujemy przyrosty osób zaszczepionych, a wraz z tym coraz skuteczniejszą walkę z koronawirusem". Zapowiedział także, że będzie "rozmawiał z kierownictwem Unii Europejskiej o tym, żeby do Polski szczepionek przyjechało jak najwięcej".

Z kolei minister Dworczyk zapowiedział, że "wszystkie osoby chętne powinny być zaszczepione przynajmniej pierwszą dawką do końca sierpnia". - Mamy łącznie wykonać 27 milionów szczepień do końca drugiego kwartału- tłumaczył.

Jednak, żeby to zrealizować wprowadzone zostaną "pewne zmiany, jeśli chodzi o drugi kwartał". - Cały czas nadrzędną sprawą jest zaszczepienie osób, które najciężej przechodzą Covid, czyli osób powyżej 60. roku życia - tłumaczył i dodał, że łącznie na kwietniowe terminy zapisano 600 tysięcy osób powyżej 60 r.ż. i zaapelował, żeby te osoby w dalszym ciągu sięzgłaszały, ponieważ to "jedyna droga powrotu do normalności".