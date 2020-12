Koronawirus: Niemcy zaostrzają restrykcje. Święta bez fajerwerków, zamykanie sklepów, ograniczanie usług Kazimierz Sikorski

AP/Associated Press/East News

Od najbliższej środy do 10 stycznia niemieckie władze wprowadzają kolejne ograniczenia. Tłumaczą, że wszystko po to, aby nie były to "święta" koronawirusa.