USA: jednego dnia Covid-19 zabił ponad 3 tys. ludzi, to więcej niż zginęło w zamachach terrorystycznych z 11 września 2001

Zalecenie ekspertów pojawiało się dzień po tym, jak Stany Zjednoczone odnotowały 3124 zgony w ciągu 24 godzin - to najwyższa liczba w ciągu jednego dnia nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na świecie.

Szczepionka została już dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Teraz lek musi zostać zatwierdzony przez szefa ds. Szczepionek FDA, co, jak się oczekuje, nastąpić w najbliższych dniach.

Następnymi w kolejce są w kolejce, to pracownicy niezbędni do funkcjonowania kraju. W sumie chodzi o 87 mln ludzi i to poszczególne stany zdecydują, które branże będą traktowane priorytetowo.

Natomiast szczepienia dla grup, które nie są narażone na wysokie ryzyko zakażenia, ruszą wiosną 2021 roku. Na zatwierdzenie w Stanach Zjednoczonych czeka również druga szczepionka na koronawirusa, opracowana przez firmę Moderna i National Institutes of Health.

Ameryka z niecierpliwością i jednocześnie ogromną nadzieją czeka na szczepienia, bo liczba pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych wzrosła do rekordowego poziomu 107 tysięcy, to o 18 proc. więcej w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Dziesięć kalifornijskich hrabstw alarmuje o braku wolnych łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej.