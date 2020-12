USA: Ruszyły transporty ze szczepionkami na koronawirusa. Przyrównano tę operację do lądowania aliantów w Normandii Kazimierz Sikorski

AP/Associated Press/East News

Ruszyły ciężarówki po Ameryce, które do określonych punktów dostarczą szczepionkę Pfizera na koronawirusa. To gigantyczna operacja logistyczna, porównywana przez szefa tej akcji do lądowania aliantów w Normandii w roku 1944.